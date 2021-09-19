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Новости 16:22

Горизбирком: Явка в Петербурге на выборах в Госдуму выросла до 23,4%

фото ЗакС политика Горизбирком: Явка в Петербурге на выборах в Госдуму выросла до 23,4%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил на брифинге, что на 12:00 явка в Петербурге по выборам депутатов Государственной думы составляет 23,4%. На то же время по выборам депутатов в Законодательное собрание явка составила 21,8%, заявил Кузьмин. 

Он добавил, что "один из наиболее активных Telegram-каналов" опубликовал видео якобы с УИК № 237 Выборгского района о возможном вбросе бюллетеней. Горизбирком внимательно занялся этим вопросом, рассказал Кузьмин.

- Можем констатировать следующее. Данный участок и действо, которое там отображается, это не Санкт-Петербург, не Выборгский район, не 237-я участковая избирательная комиссия: совершенно другая мебель, совершенно другой пол... То есть это даже не наш субъект, а может, даже не этот год, - заявил член ГИК.

Кузьмин не уточнил, о каком именно Telegram-канале идет речь. Член Горизбиркома рассказал о другой уже реальной проблеме избиркомов Петербурга - люди не могут найти себя в списках избирателей:

- Здесь очень важно то, чтобы не было нарушено активное избирательное право гражданина, чтобы дали проголосовать. Насколько мы знаем, во всех этих инцидентах всегда разбираются соответствующие ситуации. К сожалению, эта проблема не нова.


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