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Неизвестные распылили перцовый баллончик в екатеринбургском штабе КПРФ

фото ЗакС политика Неизвестные распылили перцовый баллончик в екатеринбургском штабе КПРФ

Неустановленные на данный момент граждане проникли в помещение свердловского обкома КПРФ и распылили там перцовый баллончик, уведомил Znak.com глава реготделения компартии, депутат локального Заксобрания Александр Ивачев.

По факту произошедшего коммунисты подали заявление в правоохранительные органы.

"Последние два дня у нас боевые действия происходят у офиса. В трех наших машинах стекла бьют, колеса колют, газ сегодня распылили в офисе. Пытаются штаб наблюдения вывести из строя. Видимо кто-то готовит фальсификации и пытается вывести из строя штаб наших наблюдателей", – предположил Ивачев.

Уточним, что жители Свердловской области с 17 по 19 сентября выбирают депутатов не только Госдумы, но и регионального Заксобрания.

Ранее екатеринбургские коммунисты обратились в полицию, сетуя на действия движения "Чкаловцы", которых они подозревают в контроле за избирателями Чкаловского района Екатеринбурга, рекомендуя голосовать за кандидата от "Единой России".


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