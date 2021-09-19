Петербуржец, испортивший агитационные билборды надписью "Воры", отделался штрафом

Московский райсуд Петербурга наказал рублём горожанина Алексея Михайлова, который решил наглядно продемонстрировать своё отношение к партиям, принимающим участие в текущих выборах.

Как итог, мужчина получил 1000 рублей штрафа по ст. 5.14 КоАП (Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам).

Ночью 17 сентября Михайлов привлёк внимание полиции тем, что рисовал на большом агитационном билборде одной из партий (размером 3 на 6 метров) слово "Воры".

Правоохранителям задержанный заявил, что аналогичным образом ему удалось испортить уже не один подобный плакат, установленный в Московском районе.