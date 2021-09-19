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Петербуржец, испортивший агитационные билборды надписью "Воры", отделался штрафом

фото ЗакС политика Петербуржец, испортивший агитационные билборды надписью "Воры", отделался штрафом

Московский райсуд Петербурга наказал рублём горожанина Алексея Михайлова, который решил наглядно продемонстрировать своё отношение к партиям, принимающим участие в текущих выборах.

Как итог, мужчина получил 1000 рублей штрафа по ст. 5.14 КоАП (Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам).

Ночью 17 сентября Михайлов привлёк внимание полиции тем, что рисовал на большом агитационном билборде одной из партий (размером 3 на 6 метров) слово "Воры".

Правоохранителям задержанный заявил, что аналогичным образом ему удалось испортить уже не один подобный плакат, установленный в Московском районе.


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