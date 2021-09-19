Суд в Петербурге отклонил два иска об отстранении членов УИКов

Фрунзенский районный суд Петербурга, рассмотрев иски об остранении девяти членов УИКов, встал на защиту двух из членов комиссий, удовлетворив иски в отношении семерых остальных участников выборного процесса.

Производство прекратили в отношении Павла Бегаева (УИК №2134) и Михаила Семченко (УИК №2127). В свою очередь, суд отстранил от работы на выборах Екатерину Позднякову (УИК №2128), Нино Гегия (УИК №2117), Дмитрия Никитина (УИК №2120), Андрея Егорова (УИК №2117), Татьяну Смирнову (УИК №2114), Эдуарда Шитика (УИК №2169) и Антона Юрова (УИК №2127).

Тем временем, к искам в Кировском (1), Приморском (5) и Дзержинском (1) районных судах добавились пять аналогичных производств в Петроградском районном суде.