Член ТИК №26: С участка №1185 пропало более 400 бюллетеней

Кандидат в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России - За правду" Галина Симоненкова рассказала ЗАКС.Ру, что ее представитель в участковой комиссии №1185 сообщил о подозрительных действиях на участке. Симоненкова рассказала, что член УИК прислал ей список якобы проголосовавших на дому 135 человек. Кандидат сообщила, что на месте узнала о наличии некоего списка людей якобы с надомного голосования, но других документов члены УИК не показывали.

- Нам не было предоставлено ни актов, ни реестров, повышали постоянено голос. При нас начали писать какие-то документы. Я вызвала полицию, - рассказала Симоненкова.

На участок также приехал член вышестоящей территориальной комиссии №26 Дмитрий Иевлев. Он сообщил, что тоже не получил актов о подобном надомном голосовании:

- Акты оказались украдены, со слов заместителя председателя участковой комиссии. На этой территории никогда такое количество [людей] не голосует, никаких военных частей нет. То есть: 10-20 надомников - это норма.

Иевлев заявил, что в списках избирателей нет отметок о голосовании 135 "надомников". Член ТИК добавил, что также на участке пропали бюллетени. Они хранились на подоконнике в соседнем классе без камер, сообщил Иевлев.

- Известно примерное количество. ТИК передавал 700 бюллетеней, явка на 15:30 составила 242. То есть 450 бюллетеней каждого вида найти сейчас не могут, - сказал член ТИК.

Он заявил, что написал полиции заявление о вероятном преступлении. Сейчас на участке работают следователи, добавил Иевлев.

ЗАКС.Ру не удалось связаться с членами УИК. Номер телефона, который закреплен за комиссией, оказался недоступен.

София Саттарова