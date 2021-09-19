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Активист в маске Беглова прокатился на карусели Диво-острова в последний день голосования

фото ЗакС политика Активист в маске Беглова прокатился на карусели Диво-острова в последний день голосования

Активисты общественно-политического движения "Молодой Петербург" посвятили последний из трех дней голосования акции, на которой по традиции изображали губернатора Александра Беглова в различных обстоятельствах. Ключевым стал эпизод на аттракционе, расположенном на Крестовском острове. Один из акционистов в маске градоначальника прокатился на карусели, намекая тем самым на возможные нарушения на выборах.

"Поговаривают, что в будущем вместо дня выборов Беглов (если, конечно, останется губернатором) планирует учредить день каруселей. И в дни голосования проходило тестирование нового праздника: прокатиться мог любой желающий. Добровольцев набирали на "Авито" и других похожих сайтах, обещая гонорар, если человек прокатится сразу на нескольких каруселях рядом с избирательными участками", - говорится в свежем посте "Молодого Петербурга", посвященном перфомансу.

Отметим, что 19 сентября на участок, где голосовал Беглов, не пустили корреспондента ЗАКС.Ру. В свою очередь, на этом же участке на вопрос корреспондента "Эха Петербурга" о возможных фальсификациях Беглов ответил молчанием. Тем временем, сообщения о нарушениях на участках продолжают поступать со всех концов города. Дошло до того, что бюллетени за 17 - 18 сентября на трех УИКах в Кировском районе официально признали недействительными.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте


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