"Яблоко" пожаловалось в ЦИК на сбои в электронном голосовании у более чем 200 избирателей

Партия "Яблоко" обратилась с жалобой в Центризбирком из-за того, что несколько сотен граждан не смогли проголосовать в дистанцонном электронном голосовании из-за сбоя, сообщили представители партии.

По словам "яблочников", они получили более 200 сообщений от избирателей. Те жаловались на то, что не получили электронный бюллетень из-за технических проблем в системе, а бумажный — из-за того, что после регистрации в ДЭГ их исключили из списков избирателей.

Пока в России идет третий, основной день голосования на выборах в Госдуму, также в некоторых регионах выбирают депутатов местных парламентов и губернаторов. Голосование началось 17 сентября, оно завершится 19 сентября в 20:00, с закрытием участков.

Проголосовать дистанционно избиратели могли в нескольких регионах: Москве, Севастополе, Ярославской, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской областях по заявлению, поданному в ЦИК до 13 сентября.