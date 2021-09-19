Макаров, Беглов, Вишневский: Где в Петербурге голосовали политики

Большинство публичных лиц петербургской политики предпочли прийти на выборы в финальный день голосования, 19 сентября. Многие, поставив отметку в бюллетенях, делали заявления. Губернатор Александр Беглов ушел от ответа на вопрос о нарушениях на избирательных участках.

Целая делегация петербургского "Яблока" прибыла утром в воскресенье в школу № 350 на улице Орбели. Там, на избирательном участке № 172 голосовал председатель и первый номер федерального списка партии Николай Рыбаков. Вместе с ним пришла вся первая тройка кандидатов в депутаты ЗакСа: зампред партии Борис Вишневский, региональный омбудсмен Александр Шишлов и руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.







- Настроение хорошее, - поделился Рыбаков, проголосовав. - Потому что - первое - у нас есть выборы. Да, такие какие есть, но они у нас есть. Второе - у граждан нашей страны один раз в пять лет есть шанс, возможность самим определить свою судьбу, будущее нашей страны. Главное - не надо думать, что все заранее решено, все известно. Ничего не известно.

Вишневский, участвующий также в думских выборах по округу № 216, через несколько часов проголосовал на Васильевском острове, в школе № 12. Вскоре после этого он сделал пост в своем Telegram-канале, призвав всех участвовать в выборах.









До этого в той же школе, но на другом УИК проголосовал губернатор Александр Беглов. Его ждали к 10:30 утра, но прибыл он только в районе 12:30. В ожидании главы города во дворе учебного заведения можно было послушать патриотические поп- и рэп-композиции. В одной песне пелось:

"Мы всё бы сумели, придёт наше время

Время жить на Ривьере, отдыхать в Куршавеле".

Попасть на обычный, не засекреченный участок в минуты ожидания главы города с простой аккредитацией Горизбиркома оказалось затруднительно. Выяснилось, что журналистов дополнительно аккредитовывали по форме Федеральной службы охраны, чтобы они могли посмотреть, как первое лицо города опускает бюллетень. Что делать с теми, кого в списке повторно аккредитованных не оказалось, решали в индивидуальном порядке. Корреспондента ЗАКС.Ру пускать не стали, несмотря на бейдж от ГИК.

- Это охранное мероприятие. В списке журналистов, аккредитованных на мероприятие, вас нет. Сейчас, через час, мероприятие закончится, и вы зайдете, - сказал сотрудник ФСО.

Когда губернатор, наконец, проголосовал, корреспондент "Эха Москвы в Петербурге" спросил у него, какие из многочисленных нарушений на этих выборах он возьмет на личный контроль.

- Я прежде всего хотел сказать, что голосовал за депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания, - взялся отвечать Беглов. - И сегодня мы все вместе, как в городе, так и в стране, решаем будущее нашего города. Хотел бы отметить, что абсолютно все избиратели обеспечены медицинскими масками, а члены избирательных комиссий практически все прошли вакцинацию. Ну и важно, что избирательные участки обеспечены всем необходимым…

На вопрос по существу он так и не ответил.

А вот третий номер регионального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Боярский на тему нарушений охотно высказался. Он проголосовал в школе № 183 на улице Кирочной еще накануне.











- Нарушения на таких больших выборах будут, были и есть всегда. Это нормально. Главное, чтобы они выявлялись соответствующим образом и пресекались. Судя по тому, что мы видим - сообщения о пресечении таких нарушений, - отметил Боярский.

Второй номер думского списка единороссов, председатель пятого и шестого созывов ЗакСа Вячеслав Макаров пришел исполнить свой гражданский долг утром в воскресенье. Как обычно, он голосовал в школе № 172 на улице Демьяна Бедного. Зайдя на участок, руководитель петербургской "Единой России" поздравил всех с праздником. После этого выдал несколько своих старых-добрых реплик о том, что депутаты должны работать "не шумно, не для афиши", а голосование "может разделять избирателей, но должно объединять народ".

- Выборы должны быть честными, прозрачными. Сейчас очень много фейков вбрасывается, очень много. Много непроверенных слухов, - сказал Макаров.











Уточнять, имеет ли он в виду многочисленные сообщения о нарушениях в Петроградском районе и МО "Ланское", спикер не стал.

Уже уходя с участка, он заметил на улице нескольких школьников лет 10, которые снимали его на мобильные телефоны. "Для вас, детишки, стараюсь", - сказал им Макаров. Один из детей в ответ пообещал показать видео бабушке.

Текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников, Константин Леньков, пресс-служба Смольного