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Памфилова заявила об отсутствии у партий претензий к видеонаблюдению

фото ЗакС политика Памфилова заявила об отсутствии у партий претензий к видеонаблюдению

Глава Центризбиркома Элла Памфилова после встречи с представителями партий объявила о том, что никто не из них не оспаривает качество и охват видеонаблюдения на участках.

"Вообще никаких претензий, жалоб к качеству видеонаблюдения нет. При этом работоспособность системы составляет 99,98%. Например, за 18 сентября было зафиксировано 12 нарушений в работе видеокамер, среднее время устранения неисправности – 25 минут", - произнесла чиновница в информационном центре ЦИК.

Напомним, что в Петербурге активнее всего не соглашались с правилами видеонаблюдения "яблочники". На территории, от которой избирается Борис Вишневский, десятки участков в историческом центре города остались без соответствующего оборудования из-за предписаний КГИОП.


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