Суды отстранили от выборов еще четырех членов участковых комиссий

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел еще три иска об отстранении от работы трех членов участковых избиркательных комиссий, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Речь идет об Андрее Терентьеве (УИК № 2172), Андрее Егорове (УИК № 2117) и Антоне Дуброве (УИК № 2172), следует из данных на сайте суда.

Дзержинский районный суд рассмотрел иск участкового избиркома №2191 об отстранении Степана Дика. Суд встал на сторону УИК.

Ранее петербургские суды уже отстранили от работы на участках 7 человек. Еще несколько членов комиссий жду решения Петроградского, Кировского Приморского районных судов, сообщила пресс-служба. По данным "Наблюдателей Петербурга", иски об отсранении членов УИК поданы и в Выборгский районный суд.

София Саттарова