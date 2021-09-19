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Суды отстранили от выборов еще четырех членов участковых комиссий

фото ЗакС политика Суды отстранили от выборов еще четырех членов участковых комиссий

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел еще три иска об отстранении от работы трех членов участковых избиркательных комиссий, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Речь идет об Андрее Терентьеве (УИК № 2172), Андрее Егорове (УИК № 2117) и Антоне Дуброве (УИК № 2172), следует из данных на сайте суда.

Дзержинский районный суд рассмотрел иск участкового избиркома №2191 об отстранении Степана Дика. Суд встал на сторону УИК. 

Ранее петербургские суды уже отстранили от работы на участках 7 человек. Еще несколько членов комиссий жду решения Петроградского, Кировского Приморского районных судов, сообщила пресс-служба. По данным "Наблюдателей Петербурга", иски об отсранении членов УИК поданы и в Выборгский районный суд. 

София Саттарова


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