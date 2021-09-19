УИК №1662 хочет отстранить ЧПСГ из-за сообщений о возможных "каруселях"

Член комиссии №1662 с правом совещательного голоса Анастасия Федосеева, предложенная на должность "Справедливой Россией — За правду" ещё 17 сентября сообщила, что на ее участке могут проводиться "карусели". Она так решила из-за похожих молодых людей, которые, по ее словам, после голосования менялись одеждой и получали новый бюллетень, сообщила ЗАКС.Ру Федосеева.

По словам председателя комиссии Галины Рогулиной, на Федосееву поступило много жалоб от избирателей, что и стало причиной для рассмотрения вопроса об обращении в суд.

— Она была уведомлена, что здесь происходит голосование для военнослужащих. С первого дня голосования на Анастасию было оставлено четыре акта о том, что она обратила внимание именно на этот стол с военнослужащими. Это было зафиксировано всеми членами комиссии, — пояснила Рогулина.

Федосеева уверена, что одна из членов комиссии, которая принимала студентов Военно-космической академии, якобы могла выдавать бюллетени посторонним людям.

— У нас с восьми утра до восьми вечера непрерывный поток из одинаковых мальчиков. Я за ними следила. Они курили, разворачивались, смешивались с этой толпой и заново голосовали. Говорят, что это военные. Они в штатском. Их нельзя проверять, фотографировать. Книги избирателей заполнены на 95%. Я не знаю, сколько там человек. В первый день мы упаковали шесть сейф-пакетов от этих мальчиков, — рассказала Федосеева.

Ранее, в третий день голосования, Фрунзенский районный суд рассмотрел девять подобных исков об отстранении членов УИКов. Семь исков были удовлетворены, еще двое членов комиссий смогли сохранить свою должность.

Константин Леньков