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На УИК №803 вскрыли сейф-пакет и раскидали бюллетени по полу сразу после окончания голосования

фото ЗакС политика На УИК №803 вскрыли сейф-пакет и раскидали бюллетени по полу сразу после окончания голосования

На УИК №803 в Кировском районе Петербурга разбросали бюллетени по полу после завершения голосования на выборах в Госдуму и Заксобрание, видео опубликовали "Наблюдатели Петербурга".

Автор видео - член ТИК №7 Дмитрий Андреев. Он заснял, как бюллетени в огромном количестве разбросаны по полу практически по всему помещению. Андреев рассказал, что член УИК №803 Георгий Хорошев сразу после завершения голосования открыл сейф, достал из него сейф-пакеты и разорвал их, а председатель Михаил Федоров якобы сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. 

По словам Андреева, Хорошев и Федоров толкали сотрудника полиции, который им препятствовал. В итоге все бюллетени оказались разбросаны по помещению для голосования. Андреев опасается, что это могло быть сделано для того, чтобы признать итоги голосования на участке недействительными.

Видео с моментом вскрытия сейф-пакета на том же участке публиковала петербургская "Справедливая Россия - За правду". На видео слышно, как Хорошеву указывают на неправильность его действий и нарушение этапов подсчета результатов, но он продолжает вываливать бюллетени из пакета. 

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа во время брифинга в городском медиацентре "Выборы-2021" рассказал о возможных последствиях этого инцидента.

- Худшее, чем может закончиться такая ситуация, это призание недействительными бюллетеней в одном сейф-пакете. Конечно, нам дорог каждый голос каждого избирателя, но легитимность итогов дороже, - сказал представитель Горизбиркома.

скриншот: видео "Наблюдателей Петербурга" / Telegram


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