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Новости 21:01

В России официально завершено голосование на думских и региональных выборах

фото ЗакС политика В России официально завершено голосование на думских и региональных выборах

Голосование на выборах в Госдуму, некоторые региональные парламенты и нескольких глав регионов официально завершены. В 21:00 по московскому времени закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Голосование длилось три дня, с 17 сентября. По данным ЦИК, на 18:00 общая явка по стране на выборах в Госдуму составила более 45%. В 20:00 закрылись участки в Москве, Петербурге и других регионах в том же часовом поясе.

В нескольких регионах избиратели могли проголосовать через электронную систему, если подавали соответствующее заявление до 13 сентября. Дистанционно голосовать можно было в Москве, Севастополе, Ярославской, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской областях. Глава избиркома ДЭГ сообщил, что итоговая явка на онлайн-голосовании по федеральному округу в шести регионах составила 93,21%.

 


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