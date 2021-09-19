ЦИК: "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР лидируют после обработки почти 9% бюллетеней

Центризбирком обработал 8,94% бюллетеней на выборах в Госдуму, согласно ему, пока лидирует "Единая Россия", набирая 38,68% голосов.

На втором месте пока КПРФ - 25,11% голосов после обработки части бюллетеней. Третье - ЛДПР (9,59%), затем идут "Новые люди" (7,89%) и "Справедливая Россия" (6,66%). Остальные партии пока набирают менее 5% голосов.

Трехдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось вечером 19 сентября. Участки закрывались в 20:00 по местному времени. В 21:00 по московскому времени закрылись избирательные участки в последнем регионе - Калининградской области. По данным ЦИК на 18:00, явка на выборах превышала 45%. В Петербурге явка на 18:00 составила 33,6% на выборах в Госдуму и 31,35% - в Заксобрание.