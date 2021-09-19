Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе работы информационного центра прокомментировала нарушения, выявленные на выборах в Петербурге, пообещав наказать организаторов "подобных безобразий".

"В конце концов, все эти организаторы подобных безобразий когда-то должны быть привлечены к ответственности, наказаны. Неотвратимость наказания должна, в конце концов, наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город", - приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

Она напомнила, что в Петербурге работали сотрудники ЦИК и правоохранительных органов, и они выявляли "те или иные нарушения" на каждой стадии избирательной кампании, чтобы "предупредить все, что возможно, а что невозможно предупредить, - выявить".

Памфилова заявила, что ЦИК ожидал нарушений и пытался "оздоровить ситуацию" с избирательной системой в Петербурге.

"Трижды ставили "неуд" работе городской избирательной комиссии. Почти за два года после безобразных выборов 2019 года пытались сделать все возможное, что в рамках наших полномочий. К сожалению, не получили поддержки в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти", - заключила она.