Пятерых членов комиссии №1639 доставили в отдел полиции

Член участковой избирательной комиссии №1639 (Петроградский район) с правом совещательного голоса (ЧПСГ) Евгения Туктамышева рассказала ЗАКС.Ру, что председатель УИК Максим Балабанов вызвал на участок полицию и написал заявление на пятерых ЧПСГ. Среди этих людей оказалась сама Туктамышева. По ее словам, все пятеро доставлены в 18 отдел полиции. Официальная причина задержания им пока не названа, заявила Туктамышева.

- Задержали по заявлению от председателя. Сказали, что с этим заявлением мы будем ознакомлены позже. Больше нам ничего не говорят, - рассказала член комиссии.

Она считает, что реальная причина доставления членов комиссии в отдел - вероятные фальсификации. Председатель УИК не хочет, чтобы ЧПСГ это фиксировали, уверена Туктамышева:

- Он хотел поскорее от нас избавиться, поэтому придумал несуществующую причину того, чтобы нас забрали. У них нет никаких доказательств и так далее. Доказательств у них против нас нет, а у нас против них есть.