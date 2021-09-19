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Новости 19 сентября, 23:37

"СР - За правду" направило в ЦИК и ГИК более 150 жалоб о трех сотнях нарушениях на выборах в Петербурге

фото ЗакС политика "СР - За правду" направило в ЦИК и ГИК более 150 жалоб о трех сотнях нарушениях на выборах в Петербурге

Петербургское отделение "Справедливой России - За правду" заявило, что его члены зафиксировали более 300 нарушений на выборах в Госдуму и Заксобрание.

По словам справедливороссов, они направили более 150 жалоб в Центризбирком и Горизбирком. Как правило, в одном письме они сообщали сразу о нескольких нарушениях. Они отметили, что наибольшее число нарушений зафиксировали в Красносельском, Выборгском, Приморском и Кировском районах.

Чаще всего справедливороссы жаловались на попытки вбросов бюллетеней. На втором месте, по их подсчетам - жалобы на неестественно большое число заявок на надомное голосование, на третьем – махинации с сейфами и избирательной документацией. Также члены "СР - За правду" в Петербурге обращали внимание на выдворение с избирательных участков кандидатов, членов комиссий и наблюдателей под предлогом проветривания или эвакуации, нападение на кандидатов, перекрытие видеокамер с помощью картонных коробок и тряпок, ночные отключения камер видеонаблюдения на избирательных участках в Красносельском районе, перемещения сейфов по зданиям, где расположены избирательные участки и т.д.

 


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