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Выборы 2021

Новости 19 сентября, 23:45

Беглов: Выборы в Петербурге состоялись, они прошли нормально

фото ЗакС политика Беглов: Выборы в Петербурге состоялись, они прошли нормально

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" высказался о прошедшем голосовании на выборах в Госдуму и Заксобрание города.

"Выборы состоялись. Они прошли нормально", - заявил Беглов.

Он поблагодарил петербуржцев за активное участие в голосование, отметив молодых избирателей. По его мнению, молодежь "сегодня понимает, что люди, которых сегодня избрали" в ЗакС, Госдуму и некоторые муниципалитеты "будут определять их будущее". Беглов обратил внимание и на то, что молодые люди участвовали в выборах.

Также Беглов особо поблагодарил наблюдателей от партий и Общественную палату и отметил, что присутствовали, в том числе, наблюдатели из  других государств. Отметим, в Петербурге за выборами следили представители национал-консервативной партии Франции "Национальное объединение", которой руководит Марин Ле Пэн. Группу возглавлял депутат Европарламента Тьерри Мариани, которого в европейской прессе иногда называют "другом Путина". 


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