Из 35-го отдела полиции отпустили всех задержанных членов УИКов на Петроградке

Из 35-го отдела полиции отпустили пятерых задержанных членов УИКов, сообщил в телеграм-канале кандидат в депутаты Госдумы Борис Вишневский.

В отделе находились пять человек, которых задержали на УИК №№ 1809, 1876 и 1877. Ирина Фатьянова сообщает, что также из 18-го отдела полиции отпустили двух человек, там остаются еще семеро. Туда доставили задержанных с УИК №№1639, 1658, 1616 и 1653. Напомним, на трех членов УИК №1616 хотят составить протоколы о препятствовании работе избиркома.

Также по решению суда удалили двух членов УИК №№1646 и 166. По данным Фатьяновой, полностью без наблюдателей остались УИК №№1616, 1639, 1653 и 1806.

Один из задержанных членов УИК №1639, Даниил Василевский, в разговоре с "Медиазоной" рассказал, что председатель комиссии вызвал полицию и написал заявление, якобы он и его коллеги "препятствовали работе". "Какие-то еще пункты очень размытые и все бездоказательно. Все. Приехала полиция", - заключил Василевский.

Обновлено 0:54 "ОВД-Инфо" сообщает, что из 18-го отдела полиции также отпустили всех задержанных ЧПСГ, протоколы на них составлять не стали.