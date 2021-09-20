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Журналистов вытолкали из ТИК №36, где недосчитались резервных бюллетеней

фото ЗакС политика Журналистов вытолкали из ТИК №36, где недосчитались резервных бюллетеней

При проверке в Территориальной избирательной комиссии №36 (Выборгский район) недосчитались резервных бюллетеней, которые должны были распределяться по участковым избирательным комиссиям. Люди, предположительно являющиеся сотрудниками администрации, не пускают членов комиссии и журналистов, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Член территориториального избиркома №22 с правом совещательного голоса Галина Борисова, которая присутствует при подсчете, рассказала ЗАКС.Ру, что председатель комиссии Елена Фёдорова пытается воспрепятствовать подсчету бланков. 

— Никаким образом не давали пересчитать резерв, хотя обязаны по закону. В итоге с полицейскими удалось пересчитать бюллетени, пускай и погашенные. Председатель оперировала тем, что пачки опломбированы и целые по 500, 1000 штук. Открыли первую пачку, оказалось, что в ней 488 штук. Председатель тут паникует, свалила все пачки в одну, — рассказала Борисова. 

Сотрудники администрации отказались пускать в здание двух членов комиссии №22 с правом совещательного голоса, наблюдателя и журналистов, сославшись на то, что идёт подсчёт голосов. Ни статус члена избирательной комиссии, ни аккредитация от Горизбиркома не вразумила их. В ходе потасовки у дверей районной администрации пострадала ручка двери, которую человек в жилетке "народный дружинник" вырвал, пытаясь закрыться от желающих попасть внутрь. Самым "бойким" оказался начальник общего отдела администрации Выборгского района Вячеслав Балин, который решительно попытался вытолкнуть всех на улицу. 

Константин Леньков


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