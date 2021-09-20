Дягтерев победил на выборах губернатора Хабаровского края

Представляющий ЛДПР врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерев остался на первом месте после 100% обработки бюллетеней на выборах главы региона, сообщило "РИА Новости" со ссыклой на заместителя председателя краевого избиркома Наталья Щербина.

"Результат Михаила Владимировича [Дегтярева] - 56,81% - остался без изменений. И явка составила - 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона, - сказала Щербина.

У ближайшей преследовательницы кандидата от ЛДПР, телеведущей Марины Ким, представляющей "Справедливую Россию - За правду", - 25,39% голосов.

Напомним, Дегтярев занял пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. Это случилось после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора и его этапирование в Москву спровоцировали в Хабаровске длительную протестную кампанию местного населения.

Фото: ldpr.ru