           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 8:31

Дягтерев победил на выборах губернатора Хабаровского края

фото ЗакС политика Дягтерев победил на выборах губернатора Хабаровского края

Представляющий ЛДПР врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерев остался на первом месте после 100% обработки бюллетеней на выборах главы региона, сообщило "РИА Новости" со ссыклой на заместителя председателя краевого избиркома Наталья Щербина.

"Результат Михаила Владимировича [Дегтярева] - 56,81% - остался без изменений. И явка составила - 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона, - сказала Щербина.

У ближайшей преследовательницы кандидата от ЛДПР, телеведущей Марины Ким, представляющей "Справедливую Россию - За правду", - 25,39% голосов. 

Напомним, Дегтярев занял пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. Это случилось после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора и его этапирование в Москву спровоцировали в Хабаровске длительную протестную кампанию местного населения.

Фото: ldpr.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru