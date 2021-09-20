КПРФ увеличит свою фракцию в ГД, но ЕР получит большую часть мандатов

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что, по имеющейся у него информации, партия власти на данный момент получает 315 мандатов депутатов Госдумы из 450, информирует РИА "Новости".

120 мандатов – по партсписку, 195 – по одномандатным округам.

В последнем созыве у ЕдРа было 343 мандата.

При этом состав фракции правящей партии в федеральном парламенте обновится более чем на половину, добавил Турчак.

В то же время КПРФ заметно увеличит состав своей фракции в ГД, заявил в разговоре с РИА "Новости" зампред ЦК компартии Дмитрий Новиков.