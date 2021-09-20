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Член ГИК Зацепа: В УИКах Кировского района могут быть основания для признания итогов выборов недействительными

фото ЗакС политика Член ГИК Зацепа: В УИКах Кировского района могут быть основания для признания итогов выборов недействительными

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа на брифинге 20 сентября рассказал, что ряд территориальных избиркомов могут отменить или объявить о пересчете итогов голосования с какого-либо избирательного участка. Это касается тех ТИК, кто ещё не составил сводные таблицы и протоколы по итогам, уточнил Зацепа. Он добавил, что причиной для пересчёта или отмены должны быть нарушения, которые "необратимо ставят под сомнение итоги голосования".

 ⁃ Эти ситуации, я думаю, крайне редки будут. Эти ситуации экстраординарные. Естественно, это сказывается на легитимности результатов выборов. И, я уверен, что частыми такие случаи не будут. Но, тем не менее, можно предположить, что, например, в Кировском районе будут основания для признания итогов на каких-то отдельных избирательных участках недействительными, - сказал Зацепа.

Он подчеркнул, что ни в одном из случаев не будут ставиться под угрозу результаты выборов по одномандатным округам и общегородскому списку. Горизбррком не видит для этого нет предпосылок, заявил Зацепа.

София Саттарова


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