Устроивших погром на УИК № 803 председателя и члена комиссии заподозрили в уголовном преступлении

Председателя петербургской УИК № 803 Михаила Федорова и члена комиссии Георгия Хорошева заподозрили в совершении преступления, характерного для ст. 141 УК - воспрепятствование работе избирательной комиссии, поделился с "Бумагой" осведомлённый источник.

Инцидент на участке произошёл минувшим вечером, 19 сентября. Сразу после окончания голосования Федоров сорвал пломбы с сейфов и разбил избирательную урну с бюллетенями. Параллельно, доложили правоохранители, Хорошев вскрыл сейф-пакет с бюллетенями. На место вызвали наряд полиции.

После этого мужчин задержали и доставили отдел. По словам источника "Бумаги", из участка изъяли пакеты со следами рук и шесть пломб.

Инкриминируемая Федорову и Хорошеву статья предполагает до 80 тысяч рублей штрафа, штраф в размере заработной платы, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года.

Собеседник "Бумаги" уточнил, что 30-летний председатель УИК № 803 Михаил Федоров до недавних пор трудился в должности оперуполномоченного в уголовном розыске МВД Приморского района. На данный момент он уволен.

ЗАКС.Ру рассказывал об инциденте, произошедшем в ночи на участке № 803.