В петербургский ЗакС предварительно попадает шесть партий

После обработки 29% протоколов на выборах в Законодательное собрание Петербурга лидирует "Единая Россия" с 34,6% голосов.

Следом идет КПРФ с 17,34%. У "Справедливой России - За Правду" - 13,34%. Также пятипроцентный барьер пока преодолевают "Новые люди" (9,36%), "Яблоко" (7,96%) и ЛДПР (7,94%),

У единороссов самый высокий результат в округе № 3. Это Петроградский район и муниципалитет "Ланское", где особенно сильное влияние имеет лидер петербургского отделения партии Вячеслава Макарова. Здесь, согласно актуальным данным ГАС "Выборы", за ЕР проголосовали 60,7% избирателей.

Самые слабые результаты у "Единой России" в купчинском округе № 22. Партию власть здесь по одномандатному округу представляет лыжница Любовь Егорова. Единороссы получили тут пока только 18,53%, а лидируют на этой территории коммунисты с 28,28%.

"Новые люди" лучший среди всех партий результат демонстрируют в округе № 5 (Выборгский район).

Ранее Горизбирком озвучил итоговую явку на выборы в Петербурге. За депутатов Госдумы пришли голосовать 37,35% избирателей, а за депутатов Заксобрания - 35,52%.