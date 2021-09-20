Петербургские врачи жалуются на задержки "коронавирусных" отпускных

Работавшие с COVID-больными петербургские врачи, получавшие соответствующие стимулирующие надбавки, сообщают о задержках "коронавирусных" отпускных. В комитете по здравоохранению в курсе ситуации, однако своевременно решить её не могут, так как необходимы дополнительные средства из федерального центра.

"Мой отпуск через два дня заканчивается, а отпускных за коронавирус так и нет. И их нет даже у коллег, которые раньше в отпуска ходили. Руководство говорит, что комитет не перечисляет деньги", - поделилась в разговоре с "Фонтанкой" сотрудница Покровской больницы.

В свою очередь в комздраве заявили, что не имеют возможности предоставить петербургским учреждениям необходимых на выплаты средств ввиду задержек "свыше".

"Деньги приходят из правительства РФ. Последний раз поступали в июле. Ждем новый транш. Потребность заявлена", - высказались в комитете.

Напомним, в июле текущего года российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, предполагающее выделение из резервного фонда правительства РФ 8 млрд рублей на оплату повышенных отпускных для медиков, работающих с COVID-19.