Лыбанева предварительно побеждает в округе №3 с отрывом в более чем в два раза

По данным ГАС "Выборы" на 15:00 часов, в одномандатном избирательном округе №3 Законодательного собрания победу одерживает дочка заметистель председателя администрации Петроградского района Марина Лыбанева. Она же - дочка действующего спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

В систему "Выборы" введены данные пока только по трем территориальным комиссиям, информации об итогах голосования от ТИК №58 - нет. В ГАС указано, что обработанны данные по 68,5 тысячам избирателей. Всего в округе №3 около 133 тысяч избирателей.

Сейчас в системе сказано, что за Лыбаневу отдали голоса 16 636 человек. Ближайший к ней соперник - кандидат от "Справедливой России - За правду" Игорь Королев. Он набрал 5 792 голоса.

На третьем месте кандидат от КПРФ Роман Луговский - 3 018 голосов. Последние два места пока достаются представительнице Партии роста Оксане Крикуненко (2 398 голосов) и кандидат от ЛДПР Станислав Стрелков (1 406 голосов).

София Саттарова