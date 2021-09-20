"Признаюсь честно, никогда не было такой сложной компании": Памфилова пожаловалась Путину на прошедшие выборы

Закончившаяся выборная кампания оказалась одной из самых сложных в карьере главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, призналась она сама в ходе встречи с Владимиром Путиным, перед которым чиновница отчитывалась о ходе электорального процесса.

"Признаюсь честно, никогда не было такой сложной компании. По крайней мере, пока я работаю. Самой сложной оказалась. Связано не только с тем, что кампания проходит в период пандемии, но еще и потому что беспрецедентные атаки были, желание снести выборы, дискредитировать их. Такого уровня напора и атак на цифровые ресурсы не было никогда. Но системы выдержали", - поделилась мнением глава ЦИК в разговоре с Путиным, который транслировал телеканал "Россия 24".

Напомним, выборы депутатов Госдумы и локальных парламентов, а также - частично по субъектам РФ - глав регионов, длились в течение трёх дней - с 17 по 19 сентября.

ЦИК не спешит публиковать финальные данные о результатах голосования по стране, однако, несмотря на это, большинство голосов в федеральном парламенте, предварительно, вновь получит "Единая Россия". Примечательно, но после того, как проект Алексея Навального "Умное голосование" призвал россиян отдавать свои голоса соперникам партии власти, в ряде регионов РФ - примеру, на Дальнем Востоке и Сибири - в лидеры вырвалась КПРФ.