Путин поговорит с лидерами прошедших в Госдуму партий по видеосвязи до конца недели

Президент Владимир Путин до конца недели проведет видеоконференцию с лидерами партий, которые проходят в Госдуму по итогам выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий в режиме видеоконференции, и, конечно, у президента будет возможность поздравить, в том числе, и партию, которая стала победителем на этих выборах", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Также представителя Кремля спросили, обновится ли руководство Госдумы в восьмом созыве, в том числе сменится ли спикер. Песков отказался отвечать, сказав, что это преждевременный вопрос.

17–19 сентября прошли выборы в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов более необходимых для прохождения 5% набрали пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди".