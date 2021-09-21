Навальный о выборах: Мы просто разнесли соперников на матче, но табло-то у них

Оппозиционер Алексей Навальный, из покровской ИК-2 следящий за подсчетом голосов на региональных и федеральных выборах, которые завершились в воскресенье, поделился с общественностью своими свежими соображениями по теме. В его трактовке событий, произошел типичный случай своего рода спортивного поединка, в котором "счет не по игре". Парадоксальным образом, в его изложении, "разгромленная избирателями <...> "Единая Россия" снова получает большинство в Думе".

"Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", - рассудил политик.

С учетом того, как проходила кампания и само голосование, Навальный теперь уверен, что высказывание "мы здесь власть" перестало быть лозунгом и заветным желанием. Теперь, по его мнению, его единомышленникам предстоит "терпеливо объяснять" всей стране то, как на самом деле проходило трехдневное голосование.

"Вы победили на этих выборах, что бы там ни было написано на табло", - резюмирует оппозиционер.

Напомним, что по итогам обработки 100% бюллетеней единороссы победили по партийным спискам с результатом 49,82%.