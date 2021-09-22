Прилепин заявил о готовности возглавить фракцию СР в новом созыве Госдумы

Писатель, участник боевых событий в Донбассе Захар Прилепин сообщил, что готов стать главой фракции "Справедливой России – За правду" в новом созыве Госдумы.

"Если партия посчитает это необходимым, если сложатся так обстоятельства, то я готов [возглавить фракцию]. Если не сложатся, то я ещё так поработаю", – приводит высказывание Прилепина РИА "Новости".

В то же время литератор пока не решил, оставит ли себе депутатский мандат или откажется от него.

Добавим, ранее Прилепин принял предложение войти в кадровый резерв Кремля — "школу губернаторов", которая занимается подготовкой будущих региональных управленцев. Лидер СР Сергей Миронов позднее заявил, что действительно некоторых справороссов готовят к работе во власти России.

В нынешнем созыве Госдумы эсерам достались 27 мандатов.