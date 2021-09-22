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Новости 16:42

"Наблюдатели Петербурга" получили более 1400 сообщений о вероятных нарушениях на выборах

фото ЗакС политика "Наблюдатели Петербурга" получили более 1400 сообщений о вероятных нарушениях на выборах

За три дня голосования за депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга и последующие сутки на горячую линию общественной организации "Наблюдатели Петербурга" поступило 1470 сообщений от наблюдателей и членов комиссии. Об этом на пресс-конференции в среду, 22 сентября, сообщила координатор кол-центра Юлия Селихова. 

- Это очень маленькая цифра. Мы понимаем, что далеко не все наблюдатели и члены комиссий успели сообщить о каких-то нарушениях на горячую линию. Какие-то сообщения мы еще будем разгребать в течение пары недель, - отметила Селихова.

Она также добавила, что от избирателей поступило около 20 звонков. Все они касались ситуации, когда на избирательном участке оказывалось, что за гражданина уже поставили роспись в получении бюллетеня.

Судя по сообщениям в дни голосования, подобных историй в Петербурге было значительно больше. Один из районных координаторов "Наблюдателей Петербурга" Галина Культиасова рассказала также, что, по ее данным, только в Адмиралтейском районе не менее 40 человек вообще не нашли себя в списках избирателей.  


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