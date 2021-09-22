Очередь за деньгами скопилась у петербургского офиса "Единой России"

Вечером 22 сентября возле петербургского отделения партии "Единая Россия" на Конногвардейском бульваре выстроилось очередь из наблюдателей, которые пришли за деньгами после работы на выборах, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В очереди около 70 человек. Среди ожидающих — люди разных возрастов и пола, но чаще встречается молодежь. Большинство из них не хотели рассказывать, для чего собрались.

Корреспонденту ЗАКС.Ру удалось разговорить одного из наблюдателей. Выяснилось, что за три дня работы на выборах волонтерам обещали около десяти тысяч рублей.

Очередь двигается быстро. В среднем ждать денег, стоя на улице, приходится около десяти минут.







Константин Леньков