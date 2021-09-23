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"Дистант уничтожает политическую систему страны": Зюганов пожалуется Путину на выборы в Москве

фото ЗакС политика "Дистант уничтожает политическую систему страны": Зюганов пожалуется Путину на выборы в Москве

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов лично выскажет Владимиру Путину всё, что думает о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и его результатах в Москве. В ближайшее время, по его словам, глава государства побеседует с представителями партий, прошедших в Госдуму.

"Трехдневная система голосования это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества. Дистант уничтожает политическую систему страны. В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения", — цитирует Зюганова РИА "Новости".

Отдельного разговора с президентом заслуживают результаты ДЭГ в столице, уверен лидер компартии.

"Ряд кандидатов от КПРФ, которые лидировали по одномандатным округам в столице, после добавления результатов ДЭГ уступили кандидатам от „Единой России". Мы бьемся за каждого, отбиваемся. У нас семь мандатов в Москве украли", — негодует Зюганов.

Ранее в московском отделении КПРФ заявили о готовности оспорить в суде результаты онлайн-голосования. Возмущённые коммунисты выходили на стихийный митинг по завершении третьего дня голосования, 19 сентября.

Фото: пресс-служба Кремля


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