ТАСС: Псковский губернатор Ведерников отказался от депутатства в ГД

Глава Псковской области Михаил Ведерников, вошедший в территориальный список "Единой России" на состоявшихся выборах в Госдуму, не станет менять место работы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

"Михаил Ведерников, как и говорил ранее, продолжит работу в должности губернатора Псковской области. Его мандат депутата Госдумы будет передан следующему по списку", - рассказал агентству сотрудник пресс-службы региональной администрации.

ЕР набрала в Псковской области 40,09% на выборах в Госдуму по списку.

Ранее СМИ написали о том, что четверо человек из пятерки общефедерального списка "Единой России" в Госдуму также откажутся от мандатов: это Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелева.