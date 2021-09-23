Беглов поблагодарил Центризбирком за прозрачные выборы в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил Центральную избирательную комиссию за особое внимание к избирательной системе города. Об этом он сказал в завершении заседания петербургского правительства.

Беглов считает, что из-за жесткого контроля "нюансов" на выборах оказалось меньше. Благодаря Центризбиркому достигнута прозрачность голосования, уверен губернатор.

– Искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требования к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге, огромное им за это спасибо, – сказал глава города.

Он также выразил благодарность и избиркомам Петербурга, и Общественной палате, и правоохранительным органам. Беглов считает, что выборы в городе прошли "на высоком уровне и демократично". В Законодательное собрание прошло шесть партий, отметил губернатор.

София Саттарова