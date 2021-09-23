           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:09

Беглов поблагодарил Центризбирком за прозрачные выборы в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил Центризбирком за прозрачные выборы в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил Центральную избирательную комиссию за особое внимание к избирательной системе города. Об этом он сказал в завершении заседания петербургского правительства.

Беглов считает, что из-за жесткого контроля "нюансов" на выборах оказалось меньше. Благодаря Центризбиркому достигнута прозрачность голосования, уверен губернатор.

– Искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требования к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге, огромное им за это спасибо, – сказал глава города.

Он также выразил благодарность и избиркомам Петербурга, и Общественной палате, и правоохранительным органам. Беглов считает, что выборы в городе прошли "на высоком уровне и демократично". В Законодательное собрание прошло шесть партий, отметил губернатор. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru