Выдохнуть, переосмыслить и служить Родине — список дел экс-депутатов ЗакСа

Фото Михаила Масленникова

В среду, 29 сентября, состоится первое заседание седьмого созыва Заксобрания Петербурга. Новый состав парламента обновился почти наполовину. ЗАКС.Ру расспросил депутатов, которым переизбраться не удалось, об их планах. Многие обещали заняться общественной деятельностью, некоторые заверили, что будут служить Родине, но все согласились, что сначала надо отдохнуть.

Единоросс Юрий Бочков, проигравший выборы девелоперу Дмитрию Павлову из "Новых людей", намерен продолжить работу в Пушкинском районе. Депутат представлял его в ЗакСе последние пять лет. Бросать политику он не собирается — планирует руководить местным отделением партии власти.

– Что касается финансовой составляющей, то посмотрим. Пока будем считать, что это небольшой отпуск. Трудоустройство я никогда особо не искал, поскольку, будем так говорить, большой период времени я занимаюсь в малом бизнесе, что позволяет мне не умереть с голода, скажем так, – поделился Бочков.

В первую очередь единоросс намерен посвятить себя семье и спорту. Возможности своего участия в новых выборах Бочков не исключил, но отметил, что главное — служить городу и горожанам.

Депутат "Единой России" Галина Назарова планирует посвятить освободившееся время семье, но партийную деятельность и работу в округе не бросит. Она, как и Бочков, видит себя в служении обществу.

- Я, конечно, бросить Калининский район не смогу. Планы пока я не строю. Должно пройти время. Надо выдохнуть. За пять лет я только один раз в отпуске была. Предстоит, наконец, побыть чуть-чуть с семьей. Дальше будет видно. Буду дальше стараться служить Родине, служить городу, – рассказала Назарова.

Служить Родине пообещал и вице-спикер Анатолий Дроздов. Единоросс уверен, что его компетенции подтверждают полученные им награды и грамоты.

– Мы всегда честно и добросовестно выполняли свой служебный долг, свои функциональные обязанности. Об этом говорят многочисленные награды и благодарности от руководства. Сфера деятельности только одна — служение Родине, – рассказал депутат.

Ветеран петербургского парламента Алексей Ковалев, который заседает в Заксобрании с 1994 года, а до этого был депутатом Ленсовета, останется работать в Институте археологии РАН. По специальности он историк-археолог.

– Я всегда занимался наукой, а работа в Заксобрании — это, скорее, общественная деятельность, чем профессия, – признался Ковалев.

Для сохранения культурного наследия, по словам Ковалева, особой необходимости в депутатском мандате нет.

Бывший справедливоросс Александр Егоров, который победил на праймериз "Единой России", но уступил на выборах представителю КПРФ Ирине Ивановой, рассматривает вариант с возвращением в медицину. Он останется членом партии, но в политику пока возвращаться не намерен.

– Прежде всего, я сейчас отдохну от всего. Так как мне ближе всего здравоохранение, то, возможно, буду работать в этой сфере. Пока надо все осмыслить, уложить, понять. [С политикой моя деятельность] пока точно не будет [связана]. Надо хотя бы чтобы месяц прошел. Я остаюсь членом партии. Будут, наверное, какие-нибудь подведены итоги, намечены планы, – поделился Егоров.

Осознать итоги выборов готовится и бывший член "Единой России" Андрей Анохин. Он шел в ЗакС первым номером Российской партии свободы и справедливости, которой не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

– Я пока осознаю ситуацию, – заявил Анохин. – Делаю дела в районе. Пока пытаюсь понять, проанализировать ситуацию. Никаких планов еще нет. Просто доделываю обещания, которые давал.

Единоросс Евгений Никольский, хоть и может позволить себе спокойно уйти на пенсию, не намерен сидеть без дела. Он не уверен, что будет продолжать политическую карьеру, да и "тепленького местечка" у него нет, признался народный избранник. После работы в Законодательном собрании член профильной комиссии по вопросам физической культуры хочет продолжать уделять внимание ветеранскому спорту. В частности, баскетболу.

– Сам играю за сборную правительства Петербурга, – напомнил единоросс. – Больше смогу позволять себе ходить на тренировки и участвовать в соревнованиях, поддерживать федерацию баскетбола. Может, в этом направлении себя найду. Может быть, буду помогать членам Общественной палаты. Не исключено, – рассказал Никольский.

Расставание с Заксобранием депутат воспринял с грустью.

- Сейчас в ЗакС приходил. Там вроде улыбались, все хорошо, но вы же понимаете, когда ты бьешься за коллектив, и когда тебе это не удается, конечно же, внутри остается определенная обида. Нужна переоценка действий, которые ты предпринимал. Я человек старой формации, может, нужно быть более циничным в проведении той же самой избирательной кампании. Последние три дня супруга жалуется, что я ночью не сплю, постоянно ворочаюсь. Такая жизнь, друзья мои, – подытожил единоросс.

Лидер фракции КПРФ в шестом созыве Ольга Ходунова еще не решила, чем займется после депутатства. Ей, как и ее коллегам, после пяти лет напряженной работы требуется отдых. Но, как бы то ни было, она обещала остаться "солдатом партии".

– Сейчас главное — выдохнуть. Я буду работать в партии, ну а в каком качестве — пока не знаю. Я думаю, простой коммунист и солдат партии — это самая высшая награда. Поэтому [буду] солдатом партии, – сказала Ходунова.

Некоторые депутаты оказались немногословны. Андрей Васильев, например, сообщил только, что еще не решил, чем именно займется после долгих лет работы в ЗакСе. Но политику он покидать не собирается.

Старейший депутат созыва Борис Ивченко и вовсе бросил трубку сразу после того, как корреспондент ЗАКС.ру успел представиться.

Константин Леньков