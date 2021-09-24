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Новости 12:23

Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской облдумы

фото ЗакС политика Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской облдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской облдумы, передает "Интерфакс" со ссылкой на местный избирком.

Мандат решением избиркома передан Станиславу Гонтарю, координатору мурманского отделения ЛДПР. Он выдвигался в составе областного списка кандидатов. На сайте мурманского ЛДПР указано, что он - помощник Жириновского "по работе в Мурманской области".

В мурманский парламент прошли кандидаты от пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. 

фото: duma.gov.ru


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