Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской облдумы, передает "Интерфакс" со ссылкой на местный избирком.

Мандат решением избиркома передан Станиславу Гонтарю, координатору мурманского отделения ЛДПР. Он выдвигался в составе областного списка кандидатов. На сайте мурманского ЛДПР указано, что он - помощник Жириновского "по работе в Мурманской области".

В мурманский парламент прошли кандидаты от пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

фото: duma.gov.ru