Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 12:37

На должность главы МО "Южно-Приморский" претендуют два мундепа КПРФ и демократ-самовыдвиженец

фото ЗакС политика На должность главы МО "Южно-Приморский" претендуют два мундепа КПРФ и демократ-самовыдвиженец

Местный совет МО "Южно-Приморский" намерен выбрать нового главу муниципалитета в понедельник, 27 сентября, сообщил ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик.

По его словам, утром 24 сентября состоялось заседание совета, на котором присутствовал начальник отдела по работе с органами местного самоуправления Красносельского района Владимир Белик. 

Было принято решение о снятии полномочий главы муниципалитета с Андрея Алескерова, который избрался в Заксобрание Петербурга от "Справедливой России - За правду". До следующего заседания, назначенного на 27 сентября, его полномочия будет исполнять замглавы МО Юрий Епифанцев (КПРФ).

Епифанцев заявил о готовности претендовать на должность главы и предложил проголосовать уже на текущем заседании, сообщил Веремейчик. В таком случае отдать свой голос мог бы и Алескеров. 

- Большинство депутатов отказались это делать, сославшись на то, что им нужно время для принятия осознанного решения, - отметил Веремейчик.

О своей готовности участвовать в выборах главы также заявили другая представительница КПРФ Ирина Низовцева и самовыдвиженец Александр Часнык, который избрался в совет при поддержке "Объединенных демократов". 

Напомним, после выборов 2019 года главу МО "Южно-Приморский" не могли выбрать почти месяц. На эту должность тоже претендовал Епифанцев. Его кандидатуру поддерживали пять депутатов. Еще пятеро голосовали за Алескерова. Однако в дальнейшем представитель КПРФ отказался от борьбы за руководящий пост и стал заместителем главы муниципалитета. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Южно-Приморский
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Веремейчик Валерий Павлович
Пока еще нет голосов...
Епифанцев Юрий Борисович
Пока еще нет голосов...
Низовцева Ирина Николаевна
Часнык Александр Витальевич
Упоминаемые персоны
Веремейчик Валерий Павлович
Епифанцев Юрий Борисович 
Низовцева Ирина Николаевна 
Часнык Александр Витальевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru