На должность главы МО "Южно-Приморский" претендуют два мундепа КПРФ и демократ-самовыдвиженец

Местный совет МО "Южно-Приморский" намерен выбрать нового главу муниципалитета в понедельник, 27 сентября, сообщил ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик.

По его словам, утром 24 сентября состоялось заседание совета, на котором присутствовал начальник отдела по работе с органами местного самоуправления Красносельского района Владимир Белик.

Было принято решение о снятии полномочий главы муниципалитета с Андрея Алескерова, который избрался в Заксобрание Петербурга от "Справедливой России - За правду". До следующего заседания, назначенного на 27 сентября, его полномочия будет исполнять замглавы МО Юрий Епифанцев (КПРФ).

Епифанцев заявил о готовности претендовать на должность главы и предложил проголосовать уже на текущем заседании, сообщил Веремейчик. В таком случае отдать свой голос мог бы и Алескеров.

- Большинство депутатов отказались это делать, сославшись на то, что им нужно время для принятия осознанного решения, - отметил Веремейчик.

О своей готовности участвовать в выборах главы также заявили другая представительница КПРФ Ирина Низовцева и самовыдвиженец Александр Часнык, который избрался в совет при поддержке "Объединенных демократов".

Напомним, после выборов 2019 года главу МО "Южно-Приморский" не могли выбрать почти месяц. На эту должность тоже претендовал Епифанцев. Его кандидатуру поддерживали пять депутатов. Еще пятеро голосовали за Алескерова. Однако в дальнейшем представитель КПРФ отказался от борьбы за руководящий пост и стал заместителем главы муниципалитета.