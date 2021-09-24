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Новости 17:20

ЧПРГ от "Яблока" вернул деньги за работу на УИК, так как не смог "спасти выборы от фальсификаций"

фото ЗакС политика ЧПРГ от "Яблока" вернул деньги за работу на УИК, так как не смог "спасти выборы от фальсификаций"

Член участковой избирательной комиссии №1286 (Московский район Петербурга) с правом решающего голоса Андрей Салманов решил отказатся от денежного вознаграждения за работу на выборах. В разговоре с ЗАКС.Ру он объяснил это тем, что не смог проконтролировать законность хода голосования на участке. 

ЧПРГ перевел обратно на счет ТИК №19 полученные 7226 рублей. В графе "назначение платежа" он написал: "Возврат вознаграждения по причине фальсификации итогов выборов УИК 1286 20.09.2021". 

Салманов рассказал ЗАКС.Ру, что на протяжении всех трех дней голосования на участке не было замечено никаких нарушений. Они якобы начались только после закрытия участков. 

- Три дня выборов прошли в соответствии с законом. Никаких вопросов к председателю не возникало. Однако после подсчета голосов началась вакханалия, на мой взгляд. Было нарушение процедуры, которое я не мог никак исправить. Я считаю, что не заработал этих денег. Результаты выборов, по крайней мере по Госдуме по партиям, сфальсифицированы. Я принял для себя решение, раз я не справился с работой и выборы были сфальсифицированы, то я верну деньги, - считает Салманов. 

Он написал особое мнение о том, что конечные цифры не соответствуют действительности. В частности, за "Яблоко", по его подсчету, было 72 бюллетеня, но в финальном протоколе количество голосов снизилось до 55. 

На участке № 1286 голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы по округу № 218 и Законодательного собрания по 20-му округу. И там и там победили единороссы: Виталий Милонов и Алексей Макаров соответственно. Комиссия насчитала за низ в два раза больше бюллетеней, чем за их "яблочных" конкурентов.  За думский список "Единой России" проголосовали 185 человек, за "Яблоко" - 55.

Константин Леньков


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