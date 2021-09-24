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Представлять Петербург от КПРФ в Госдуме продолжит Сергей Пантелеев

фото ЗакС политика Представлять Петербург от КПРФ в Госдуме продолжит Сергей Пантелеев

Действующий депутат Государственной думы Сергей Пантелеев будет представлять Петербург и Ленинградскую область в новом созыве, сообщил ЗАКС.Ру секретарь городского отделения партии Роман Кононенко. 

До избрания в 2016 году Пантелеев работал на ОАО "Кировский завод". С 2005 по 2016 год он возглавлял профсоюз работников этого предприятия. В седьмом созыве Госдумы он был членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Всего во фракции КПРФ в восьмом созыве будет 57 депутатов. У "Единой России" по-прежнему конституционное большинство. У партии власти 324 мандата. Третьей по численности фракцией станет "Справедливая Россия - За правду". От нее избрались 27 депутатов.

Фото: duma.gov.ru


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