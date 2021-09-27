Суд отправил экс-росгвардейцев в колонию по делу о подкинутых школьнику наркотиках

Красногвардейский суд Петербурга приговорил бывших росгвардейцев Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева к реальным срокам заключения в колонии по делу о подброшенных подростку наркотиках, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд переквалифицировал действия экс-правоохранителей со ст. 290 (получение взятки) на ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере): у Бойкова шесть эпизодов, у Лаврентьева - четыре. Также им назначили наказание по ч. 2 ст. 35 - пп. а,б ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по сговору с применением насилия и оружия). При этом обоих оправдали по трем эпизодам по ч. 1 ст. 286 УК РФ за отсутствием состава преступления, по ч. 2 ст. 35 - ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков группой лиц по сговору в крупном размере), а Лаврентьева - еще и по двум эпизодам по пп. а, б ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц с вымогательством).

Бойкова в итоге приговорили к шести годам колонии общего режима, Лаврентьева - к четырем. Обоих лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Напомним, прокуратура запрашивала по 15 лет колонии для каждого.

Лаврентьев и Бойков подкинули наркотики 16-летнему школьнику и требовали от него взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий. Молодой человек отдал им часть денег, попросил отсрочку, а затем сообщил о произошедшем в полицию. Росгвардейцев задержали у места, где школьник должен был оставить часть денег.