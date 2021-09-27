Новым главой МО "Финляндский округ" стал единоросс Кудинов

Местный совет МО "Финляндский округ" вечером 27 сентября выбрал нового главу. Руководивший муниципалитетом более 20 лет Всеволод Беликов стал депутатом ЗакСа и оставил должность.

На место главы избрали бывшего заместителя Беликова Игоря Кудинова, сообщили в группе округа "ВКонтакте".

Кудинов – полковник в запасе. В рядах вооруженных сил служил с 1975 по 2002 год. В 2003-2005 годах был директором муниципального предприятия "РСУ". Затем в течение девяти лет проработал главой муниципальной администрации МО "Финляндский округ". С 2014 года дважды избирался в местный совет от "Единой России".

Фото: vk.com/МО Финляндский округ