Шишлову поступило 568 сообщений о нарушениях на выборах  

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рассказал о 568 сообщениях о грубых нарушениях, которые поступили на горячую линию "Выборы 2021" за время трехдневного голосования, говорится на сайте омбудсмена. Изучив обращения, Шишлов считает нарушения организованной кампанией по искажению итогов выборов для достижения заранее спланированного результата.

Шишлов лично, вместе с коллегами и членами мониторинговой группы Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, на протяжение всех трех дней голосования инспектировал избирательные комиссии для быстрого решения конфликтов, о которых ему сообщали избиратели и представители кандидатов в депутаты Законодательно собрания и Государственной думы.

По словам омбудсмена, при проверке некоторых участковых избирательных комиссий ему удалось пресечь неправомерные отказы в выдаче бюллетеней лицам без определенного места жительства.

По итогам работы горячей линии "Выборы 2021" Шишлов намерен подготовить специальный доклад об известных ему нарушениях. Он отметил, что с помощью наблюдателей и представителей СМИ получилось предотвратить лишь малую часть нарушений.

Ранее фракция "Яблоко" приняла решение выдвинуть Шишлова на пост спикера Законодательного собрания. Он прошел в городской парламент по общегородскому списку партии вместе с Борисом Вишневским. Пост омбудсмена в связи с избранием в ЗакС Шишлов покинет.

Константин Леньков