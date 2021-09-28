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Новости 18:18

Комсомольцы принесли траурный венок к зданию Горизбиркома Петербурга

фото ЗакС политика Комсомольцы принесли траурный венок к зданию Горизбиркома Петербурга

Члены петербургского отделения ЛКСМ, молодежного крыла КПРФ, возложили у офиса Горизбиркома траурный венок с надписью "Спите спокойно, честные выборы". Акция состоялась во вторник, 28 сентября, в день вручения мандатов нового созыва ЗакСа.

- Эти похороны честных выборов или их остатков, которые еще сохранялись в России, символизируют то, что мы не признаем итоги голосования, - сообщил ЗАКС.Ру первый секретарь организации Егор Михайлов. - Мы выступаем категорически против тех нарушений, которые были в ходе этого голосования, в особенности в ходе электронного голосования в Москве. Но и в Санкт-Петербурге нарушений тоже хватало.

Михайлов считает, что предыдущие выборы тоже были нечестными, но прошедшая избирательная кампания по количеству нарушений все равно их превзошла. 

Напомним, ранее в Мариинском дворце вручили мандаты депутатам нового созыва городского парламента.

Фото: vk.com/СПб ГО ЛКСМ РФ | Ленинский комсомол


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