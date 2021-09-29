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Новости 11:44

КПРФ подала свыше 30 исков об оспаривании итогов голосования на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика КПРФ подала свыше 30 исков об оспаривании итогов голосования на выборах в Госдуму

Представители КПРФ подали в Пресненский суд Москвы 31 иск, оспаривая результаты онлайн-голосования на выборах в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на кандидата Николая Волкова.

Сотрудники КПРФ, которые собирались подать иски, покинули здание юридической службы партии спустя сутки после того, как его заблокировала полиция, передает "Новая газета". По словам юриста Максима Сикача, полицейские сняли блокаду утром 29 сентября, и сотрудники по одному вышли из здания, а затем собрались у Пресненского суда.

Сикач рассказал, что около часа ночи к зданию подходил полицейский, стучал и просил помочь отогнать машину, ссылаясь на то, что у полиции застряла машина во внутреннем дворе. Этого сотрудника видели еще раз утром.

Ночью полицейские задержали юриста КПРФ Мухамеда Биджева. Он провел ночь в отделе полиции, на него составили протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Утром 29 сентября у него было назначено судебное заседание.

Полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ 28 сентября. За время блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для полач исков. Обжаловать итоги выборов можно в течение 10 дней с момента их подведения, 29 сентября - последний день для этого.

27 сентября в суд был подан первый иск от КПРФ, в котором оспариваются итоги выборов в Госдуму.


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