Глава ГИК Чечина: Иски об отмене итогов выборов на пяти участках будут поданы

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина во время заседания Центризбиркома сообщила, что территориальные избиркомы, отвечающие за выборы в округах Госдумы 212 и 218, решили подать иски в суд по оспариванию решений участковых комиссий о результатах голосования. Речь идет об УИК №№ 757, 758, 771, 1379 и 1991, уточнила Чечина. Она добавила, что Горизбирком окажет поддержку территориальным комиссиям в судах.

Чечина сообщила, что 23 сентября в Горизбиркоме организовали рабочую группу по разбору нарушений на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа. Уже выявлены возможные нарушения избирательных прав граждан на участках, подведомственных ТИК №47, рассказала глава ГИК. По ее словам, 30 сентября Горизбирком рассмотрит вопрос о сложении полномочий с председателя территориального избиркома №47.

- Рабочей группой до 1 ноября текущего года будет продолжена проверка деятельности избирательных комиссий, действуюбщих в границах одномандатных избирательных округов 212 и 218. Вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения на должности еще нескольких председателей тИК будет принято после завершения проверки и вступления в силу судебных решений, которые будут приняты по обращениям членов комиссий, - заявила Чечина.

Напомним, ранее Центризбирком требовал от Горизбиркома рассмотреть вопрос об увольнении глав ТИК, которые отвечали за округа 212 и 218. Сами эти комисии ЦИК обязал подать иски в суд об оспаривании итогов выборов на пяти участках.

София Саттарова