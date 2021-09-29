           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:38

Глава ГИК Чечина: Иски об отмене итогов выборов на пяти участках будут поданы

фото ЗакС политика Глава ГИК Чечина: Иски об отмене итогов выборов на пяти участках будут поданы

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина во время заседания Центризбиркома сообщила, что территориальные избиркомы, отвечающие за выборы в округах Госдумы 212 и 218, решили подать иски в суд по оспариванию решений участковых комиссий о результатах голосования. Речь идет об УИК №№ 757, 758, 771, 1379 и 1991, уточнила Чечина. Она добавила, что Горизбирком окажет поддержку территориальным комиссиям в судах.

Чечина сообщила, что 23 сентября в Горизбиркоме организовали рабочую группу по разбору нарушений на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа. Уже выявлены возможные нарушения избирательных прав граждан на участках, подведомственных ТИК №47, рассказала глава ГИК. По ее словам, 30 сентября Горизбирком рассмотрит вопрос о сложении полномочий с председателя территориального избиркома №47. 

- Рабочей группой до 1 ноября текущего года будет продолжена проверка деятельности избирательных комиссий, действуюбщих в границах одномандатных избирательных округов 212 и 218. Вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения на должности еще нескольких председателей тИК будет принято после завершения проверки и вступления в силу судебных решений, которые будут приняты по обращениям членов комиссий, - заявила Чечина.

Напомним, ранее Центризбирком требовал от Горизбиркома рассмотреть вопрос об увольнении глав ТИК, которые отвечали за округа 212 и 218. Сами эти комисии ЦИК обязал подать иски в суд об оспаривании итогов выборов на пяти участках. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru