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ГИК: Избирком обратился к правоохранителям из-за истории с УИК №177

фото ЗакС политика ГИК: Избирком обратился к правоохранителям из-за истории с УИК №177

Председатель территориальной избирктальной комиссии №2 обратился в правоохранительные органы из-за публикаций в СМИ о том, что в УИК №177 якобы работали не члены комиссии, сообщила глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. Об этом она сказала на заседании Центризбиркома 29 сентября.

Чечина уточнила, что глава ТИК №2 просит правоохранителей проверить ситуацию на наличие состава административного или уголовного правонарушения. Она заявила, что сам Горизбирком тоже разбирает инцидент.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что во время выборов 17-19 сентября членами участковой комиссии №177 якобы представлячлись сторонние люди. Из них вероятно состояла половина избиркома, писали СМИ. 

София Саттарова


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