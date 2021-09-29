Фигуранта "дворцового дела" во Владимире приговорили к полутора годам колонии-поселения

Ленинский суд Владимира приговорил фигуранта "дворцового дела" Валерия Лаврова к полутора годам колонии-поселении, передает "ОВД-Инфо".

Лаврова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского). По версии обвинения, Лавров оттолкнул полицейского, когда тот пытался его задержать.

Адвокат Сергей Куделькин счел приговор излишне суровым и назначенным показательно.

"Несмотря на все смягчающие обстоятельства — обвиняемый признал вину, раскаялся, принес публичные извинения — ему назначили не штраф, не обязательные работы, а именно колонию-поселение. Если бы подобное произошло не на митинге, суд не был бы так суров", - подчеркнул адвокат.

Также суд взыскал с Лаврова 10 тысяч рублей по иску полицейского о компенсации морального вреда. Сотрудник полиции требовал от подсудимого 500 тысяч рублей.

После акций протеста в России в поддержку Навального 23 и 31 января было возбуждено около сотни уголовных дел о применении насилия к представителям власти в отношении митингующих.