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Вице-спикером Госдумы от "СР – За правду" станет соратник Прилепина Бабаков

фото ЗакС политика Вице-спикером Госдумы от "СР – За правду" станет соратник Прилепина Бабаков

"Справедливая Россия – За правду" определилась с кандидатом на пост вице-спикера Госдумы нового созыва: им станет депутат IV, V и VI созывов, экс-сенатор, ближайший соратник Захара Прилепина Александр Бабаков, информирует Telegram-канал "Можем объяснить", ссылаясь на близкий к партии источник.

Соответствующее решение эсеры приняли в ходе первого заседания фракции. Руководителем её по-прежнему будет Сергей Миронов, а его первыми заместителями — Олег Нилов и Геннадий Семигин.

Журналисты утверждают, что Бабаков считается спонсором справедливороссов. В 2011 году он ушёл из СР и вступил в "Единую Россию", от которой впоследствии и стал думским депутатом, однако уже в 2020 году, после избрания в Совет Федерации, он стал членом прилепинской партии "За правду", с которой впоследствии и объединились эсеры.

Источник издания, близкий к справороссам, сообщил также, что Семигина будут рекомендовать на пост руководителя одного из думских комитетов, поскольку изначально он должен был стать вице-спикером, "но оценив вклад команд в выборы, эту должность отдали колонне "За правду"".

Сергей Миронов в своём Telegram-канале подтвердил назначение Бабакова вице-спикером ГД от "СР – За правду".


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